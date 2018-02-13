Британский парламент оцепили из-за подозрительного предмета

13 февраля 201816:58
Британский парламент оцепили из-за подозрительного предметаЧитайте нас в Telegram
Здание британского парламента в центре Лондона частично оцеплено полицией. Причиной этого стал неопознанный предмет, обнаруженный на территории парламентского комплекса в одном из коридоров Вестминстерского дворца.
В пресс-службе законодательного органа ТАСС подтвердили сам факт внештатной ситуации, не приведя деталей. Полиция занимается изучением инцидента.
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