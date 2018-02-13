Британский парламент оцепили из-за подозрительного предмета

Здание британского парламента в центре Лондона частично оцеплено полицией. Причиной этого стал неопознанный предмет, обнаруженный на территории парламентского комплекса в одном из коридоров Вестминстерского дворца.

В пресс-службе законодательного органа ТАСС подтвердили сам факт внештатной ситуации, не приведя деталей. Полиция занимается изучением инцидента.