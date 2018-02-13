Конькобежец Нюйс стал олимпийским чемпионом на дистанции 1500 метров

На Олимпийских играх в Пхенчхане 13 февраля в конькобежном спорте разыгрывался один комплект наград. Золотую медаль на дистанции 1500 завоевал голландский конькобежец Кьелд Нюйс. Спортсмен показал время — 1 минута 44,01 секунды.

Вторым стал его соотечественник Патрик Руст (время — 1.44,86), третье место занял южнокореец Ким Мин Сок (1.44,93). Российский конькобежец Сергей Трофимов занял 18-е место (1.46,69). Напомним, что рекордсменом мира на данной дистанции является российский конькобежец Денис Юсков (1.41,02), который не получил приглашение на Игры от Международного олимпийского комитета.