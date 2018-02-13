Похищенных в Крыму военных приговорили к 13 и 14 годам заключения

Бывшие военнослужащие Вооруженных сил Украины, граждане России Александр Баранов и Максим Одинцов приговорены за государственную измену и дезертирство к 13 и 14 годам лишения свободы соответственно. Защита готовит обжалование приговоров.

Как сообщает "Интерфакс", данное решение вынесли Дарницкий и Подольский райсуды Киева. Максиму Одинцову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет. Через два дня Александра Баранова приговорили к 13 годам лишения свободы. Оба обвиняемых свою вину не признали.

Защита бывших военнослужащих готовится оспорить приговор.

Бывшие военные ВСУ Александр Баранов и Максим Одинцов в 2014 году перешли служить в российскую армию. Были задержаны сотрудниками Службы безопасности Украины 20 ноября 2016 года возле пункта пропуска "Чонгар" на границе с Крымом.