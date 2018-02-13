Из полицейского гаража в КБР пропали сданные на хранение 16 тысяч пачек сигарет

В Кабардино- Балкарской Республике (КБР) следователи разбираются в обстоятельствах пропажи 16 тысяч пачек сигарет, которые были изъяты как немаркированная продукция и должны были храниться в полицейском гараже.

Как сообщается на сайте республиканского управления СК РФ, 12 декабря в ходе осмотра места происшествия в магазине "Табак" в городе Прохладный было изъято 33 586 пачек сигарет без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ.

Изъятое было помещено на хранение в гаражный бокс отделения МВД "Прохладненский". Однако когда туда нагрянули сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, то в гараже были обнаружены только 17 439 пачек. Примерная стоимость недостающей продукции составляет 1 миллион рублей.

В связи с ненадлежащем обеспечением целостности и сохранности изъятой продукции проводится доследственная проверка.