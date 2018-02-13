Российские хоккеистки проиграли американкам на Олимпиаде

Российские хоккеистки провели второй матч в рамках олимпийского турнира в Пхенчхане. В нем россиянки крупно уступили команде США со счетом 0:5.

В первом периоде счет открыла Кейси Беллами (9-я минута). Затем во втором периоде дубль оформила Джослин Ламуре-Дэвидсон, которая быстрее всех в истории Олимпийских игр забросила две шайбы подряд. Она отличилась дважды на 32-й минуте за шесть секунд. Еще по одной шайбе забросили Жизель Марвин (35) и Ханна Брандт (59).

Российские хоккеистки потерпели второе поражение на турнире. Ранее россиянки тоже крупно уступили сборной Канады со счетом 0:5. В следующем матче наша команда встретится со сборной Финляндии, встреча пройдет в четверг, 15 февраля.

После поражения от американок россияне сыграют в четвертьфинале со сборной Швейцарии или командой Швеции, которые ранее гарантировали себе первые два места в группе B.