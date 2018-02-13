Елена Вяльбе: наши успехи на лыжне заткнули завистникам рты

После двух успешных гонок лыжников России на Олимпиаде в Пхенчхане глава Федерации лыжных гонок нашей страны Елена Вяльбе отметила, что в нашей команде просто обязаны были появиться такие спортсмены, как Александр Большунов и Юлия Белорукова. "Именно поэтому Россия – великая страна", — сказала Вяльбе.

"Я накануне с ребятами встречалась, мы пили чай с тортом, — цитирует президента ФЛГР РИА Новости. – Мы встречались там, где живут наши сервисеры, я всех обнимала и целовала. Это мои дети, я не могу просто у телевизора смотреть".

"И мы — великая страна, и у нас должны быть такие люди! Я не воспитываю жестко никого, детей надо воспитывать любовью и своим примером, — продолжила Вяльбе. – Я очень счастлива за Сашку, который болел недавно ангиной, лежал в больнице. Но принял решение приехать раньше. И эта медаль его взбодрила, как и всю команду".

"Можно ли сказать, что они завистникам закрыли рты? Да, они оба это сделали. И Наташка Непряева это сделала, и Сашка Панжинский, и Леша Виценко это сделал. К сожалению, у Лешки прихватило накануне спину, но он, несмотря на это, все равно вышел. Я благодарна ребятам", — заключила бывшая лыжница.