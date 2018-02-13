Во время строительства Крымского моста найдено множество ценных артефактов

В Керчи прошло собрание общественного Совета по строительству Крымского моста. Оно было посвящено сохранению культурного наследия. Как выяснилось, в ходе стройки обнаружили множество ценных артефактов.

На перекрёстке двух морей, где когда-то проходила граница между Европой и Азией, сегодня соединяют берега одной страны. Крымский мост уже в буквальном смысле — часть Истории. За два года стройки — почти миллион археологических находок.

Фрагменты керамической посуды, монеты, золотые украшения и даже целые поселения. Столь масштабных раскопок по обе стороны Керченского пролива ещё не было. Ценные артефакты теперь — часть музейных экспозиций.

"Уже сейчас можно говорить об очень интересных предметах, об уникальных предметах, которые будут исследоваться на протяжении многих лет историками, археологами и внесут свой вклад в понимание культуры и античной, и средневековой тех народов, которые населяли когда-то Керченский полуостров", — рассказала Наталья Быковская, заместитель гендиректора Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

Редкие свидетельства великого переселения народов — фрески на плитах античного склепа. Эти рисунки древних варваров пролежали под землёй больше тысячи лет. Сцены битвы и религиозного обряда — неизвестная история кочевых народов полуострова.

"Мы сохранили замечательного качества двухслойную штукатурку, по которой нанесены изображения всадников, которые мчатся во весь опор с развевающимися штандартами. Навстречу им несется вражеская конница", — поясняет Нина Кучеревская, заведующая отделом "Лапидарий" Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

Осколки древних цивилизаций находят и под водой. Часть из которых — настоящая сенсация.

Крутой поворот у мыса Ак-Бурун — там, где возвышается керченская крепость. Чтобы сохранить историю, пришлось даже изменить проект транспортного перехода. За грандиозной стройкой внимательно следит общественный совет Крымского моста.

Изучение уникальных археологических находок только начинается. Кто знает, сколько ещё открытий готовит Крымский мост.