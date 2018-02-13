Корейцам запретили есть собак на время Олимпиады

Компенсация от правительства в обмен на сохранение имиджа страны. Власти Южной Кореи попросили владельцев ресторанов убрать из меню один из самых дорогих деликатесов — блюда из собачьего мяса. Соответствующая просьба, как пишет местная пресса, поступила от руководства МОК. Местные жители не возражали. Говорят, что устали от теперь уже не актуального стереотипа.

Такса по имени Мутэ уже в Квебеке начинает новую жизнь. Обо всех передвижениях своего питомца двукратная олимпийская чемпионка из Канады сообщает в своем "Инстаграме". По словам Меган Дюамель, эту собаку корейцы должны были убить и съесть.

Издание The New York Post присудило спортсменке золотую медаль за защиту прав животных. Вот только на животных с корейских ферм эта такса совсем не похожа. Для еды в Азии выращивают особую породу собак. Встретить таких собак по пути от катка до Олимпийской деревни не получится. Да и желание западных атлетов-вегетарианцев схватить первую попавшуюся таксу и спрятать понять сложно.

- В столовой в олимпийской деревне есть блюда из собачьего мяса? - Нет, точно нет! - Почему? - Это не та еда, которую корейцы едят каждый день. - А вы пробовали хоть раз? - Нет!

Ресторанов, где подают собачье мясо, в Пхенчхане двенадцать, а где готовят свинину или говядину — сотни. К тому же мясо собаки дорогое и съесть его случайно, как боятся многие, не получится. Место, где смогут приготовить собаку, еще стоит поискать. Один из ресторанов находится в 20 километрах от олимпийских объектов.

В меню блюдо из собачьего мяса самое дорогое — 20 долларов за порцию. И такие рестораны закрываются по просьбе корейских властей. Этот ресторан работает, но иностранцев здесь обслуживать отказываются. "Журналисты? Нет, уходите! Никаких камер", — говорит хозяин заведения.

Всем бизнесменам, которые пошли навстречу и закрыли рестораны на время Олимпиады, правительство выплачивает компенсацию. "Сейчас Олимпиада, и всех владельцев ресторанов попросили не портить имидж страны. Европейцев ведь везде много", — говорит женщина. "Это старая традиция. Пожилые еще верят в целебные свойства этого мяса, а молодые почти не едят уже", — поясняет другая женщина.

Для нового поколения корейцев собаки — друзья и любимые домашние животные. В приют приносят тех, от кого отказались хозяева и кого просто нашли и подобрали на улице. Мальтийская болонка — самая популярная в Южной Корее порода собак.

- Эту же собаку точно никто не съест? - Нет, конечно, вы что! Да и вообще запретить давно пора есть собак!

Но пока мясо собаки запретили только на территории олимпийских объектов. "Везде разные нормы, но здесь в деревне это незаконно, придется штраф платить", — говорит волонтер.

Сейчас в Корее собак едят значительно реже, чем во Вьетнаме или соседнем Китае. Так что вполне возможно вскоре традиционный суп из собаки здесь найти будет также сложно, как и корейскую морковь. Ее придумали в Советском Союзе, и на Корейском полуострове о ней никогда даже не слышали.