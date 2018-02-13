ПАСЕ не дождётся российских денег

В Госдуме отказались выделять средства на уплату ежегодного взноса на финансирование Парламентской ассамблеи Совета Европы.

О депутатском решении журналистам сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников. Перечисляя те международные организации, которым деньги будут направленны, он отдельно упомянул ПАСЕ и акцентировал внимание на том, что именно в эту организацию взнос решено не направлять.

О приостановке платежей в фонд ПАСЕ Россия заявила ещё в середине прошлого года, связав своё решение с ограничением прав российской делегации, предпринятым самой Парламентской ассамблеей.

С тех пор российские парламентарии не раз обращали внимание европейских коллег на недопустимость такого положения дел и на готовность вернуться к возобновлению финансового участия в ПАСЕ при условии восстановления прав российских делегатов.