Пьяного майора тульского УФСИН избили после попытки залезть девушке под юбку

Избиением закончилось для сотрудника тульского управления ФСИН посещение бара в Новомосковске, где он, изрядно выпив, откровенно приставал к женщинам на танцполе и читал нотации другим посетителям. Камеры наблюдения зафиксировали ночные похождения майора.

"Так отмечает окончание тяжелого трудового дня начальник воспитательного отдела колонии Новомосковска", — отмечает автор записи, хотя ИК-5 расположена в соседнем городе Донской.

В бар "Флагман" на улице Куйбышева сотрудник УФСИН вместе со знакомыми заглянул в ночь на 1 февраля, причем, судя по одежде, прямо со службы. Прилично выпив, он отправился на танцпол, но партнерша не оказала ему должного внимания, и майор переключился на других посетительниц. Одной из них он даже попытался залезть под юбку, однако женщина увернулась от охочего до ласк ухажера, бравировавшего "корочкой".

Отдав должное женскому полу, сотрудник колонии настроился на дидактический лад и взялся "допрашивать" заглядывавших в бар молодых людей. Выпив еще немного, майор засобирался домой, но в фойе заведения его ждала расплата — один из посетителей начал избивать с трудом державшегося на ногах мужчину в форме. Выяснение отношений продолжилось у входа в бар, причем представитель ФСИН уже не оказывал сопротивления, а только пропускал крепкие удары.

Сколь тяжелые травмы получил майор, остается неизвестным. "Тульские новости" уточняют, что никаких заявлений о драке в питейном заведении не поступало.