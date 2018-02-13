Швейцарский олимпиец прокатился на эскалаторе на одной руке

Участник Олимпиады в Пхенчане, швейцарский лыжник Фабиан Бош, опубликовал в своем "Инстаграме" забавное видео, в котором он катается на эскалаторе, повиснув на нем с внешней стороны. Спортсмен пошутил, что никогда не знал, как пользоваться этим транспортным средством.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как Фабиан Бош едет на эскалаторе, держась за перилла одной рукой.

Судя по всему, у спортсмена много свободного времени на Олимпиаде. Ранее он опубликовал ролик, в котором катается на ручном погрузчике.