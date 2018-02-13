Генерал Сергей Кузьмин назначен новым начальником МУРа

Новым начальником Московского уголовного розыска назначен генерал-майор Сергей Кузьмин.

Как передает РИА Новости, об этом сообщается на сайте столичного главного управления МВД России.

Кузьмин назначен указом президента России на должность заместителя начальника полиции ГУМВД по Москве – начальника Управления уголовного розыска.

До него эту должность с апреля 2017 года временно занимал полковник МВД Александр Быненко.