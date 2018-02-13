Президент Египта принял в Каире Сергея Нарышкина

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин встретился в Каире с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Глава СВР РФ передал лидеру Египта приветствия от российского президента.

Как уточняет "Интерфакс", Нарышкин также указал на значительную роль Египта в борьбе за стабильность и мир на Ближнем Востоке.

Как отметил официальный представитель президента Египта, ас-Сиси высоко оценивает взаимоотношения между Египтом и Россией в сфере безопасности, а также взаимодействие двух стран в вопросе решения существующих кризисов в ближневосточном регионе.