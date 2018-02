Ордер на арест Ассанжа остался в силе

Суд Лондона вновь отказался удовлетворить запрос об отмене ордера на арест основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Судья Эмма Арбутнот подчеркнула, что нахождение Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне не является "несправедливым, необоснованным, неблагоразумным или несоразмерным".

Как сообщает ТАСС, защита настаивала, что Ассанж уже понес наказание, так как находится в небольшой комнате диппредставительства больше пяти лет. Однако судья напомнила, что в отличие от заключенных ему разрешено пользоваться телефоном, компьютером и Интернетом. Также судья не нашла "оснований для опасений" Ассанжа быть выданным США, что, по ее мнению, могло вызвать "дипломатический скандал" между Швецией и Великобританией. Адвокаты Ассанжа настаивали, что дело имеет особый общественный интерес, который "состоит в том, чтобы предоставлять правдивую информацию и бороться за свободу слова".

Шеф бюро австралийского телеканала ABC Лайза Миллар сообщила в своем Twitter, что судья сказала: "Проблемы со здоровьем у Джулиана Ассанжа могли бы быть намного серьезней. Я не верю, что он не получает солнечного света. Я видела много его фотографий на балконе".

Джулиан Ассанж иронично прокомментировал это заявление. "Принятие мер безопасности для того, чтобы вывести меня на балкон на несколько минут шесть раз за шесть лет обернулось вот этим", — написал Ассанж в своем Twitter, перепостив сообщение Миллар.

Pulling security to get me safely on the balcony six times in six years for a few minutes turns into this: https://t.co/Y46PVZ9C5x