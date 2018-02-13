Катя Семенова рассказала, как живет после развода

Героиней нового выпуска программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" стала известная певица Катя Семенова. Артистка рассказала, что ее заставило развестись с мужем, юмористом Михаилом Церишенко, с которым она прожила в браке 25 лет.

Причиной страданий певицы стали проблемы в семье. В свое время ради любимого мужа в разгаре своей славы Катя Семенова ушла со сцены и стала домохозяйкой. Их пара считалась одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Однако год назад Кате позвонила незнакомая женщина и призналась, что уже давно живет с Михаилом.

В январе 2018 года Катя Семенова и Михаил Церишенко официально развелись. В студии Андрея Малахова артистка откровенно рассказала, что она пережила за последний год. По ее словам, она целый год пила антидепрессанты и похудела на 20 килограммов. Более того, в какой-то момент Катя обнаружила прострелянное стекло на балконе в своей квартире и стала серьезно опасаться за свою жизнь.

В настоящее время Катя не знает, где живет ее бывший муж, и чем он занимается. Вначале она хотела простить супругу измену, но потом, поняв, что это с его стороны "страшное предательство", передумала.

Собравшиеся в студии друзья и коллеги певицы поддержали Катю Семенову и сказали, что "это даже хорошо, что муж ушел — это как хвост отвалился".

Почему Катя Семенова начала бояться супруга, какую цену ей пришлось заплатить за развод, и как она собирается начать новую жизнь – ответы в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир". А так же мегахит из нового альбома.