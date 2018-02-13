Сергей Ковалев станет доверенным лицом Ксении Собчак

Правозащитник, первый уполномоченный по правам человека в России Сергей Ковалев станет доверенным лицом кандидата в президенты РФ Ксении Собчак.

Об этом "Интерфаксу" рассказали в предвыборном штабе Собчак, отметив, что 13 февраля Ковалев встретился с телеведущей и выразил ей поддержку, заявив, что она выступает от лица гражданского общества.

В ответ Собчак поблагодарила известного диссидента за доверие и отметила, что его готовность стать ее доверенным лицом большая честь для нее.