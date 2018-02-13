В Исландии майнеры тратят больше электричества, чем все население страны

Многие в мире занимаются майнингом криптовалюты, не обошла эта тенденция и Исландию. Местные экономисты подсчитали, что в 2018 году "добытчикам" виртуальных денег потребуется больше электричества, чем всем жителям страны, которые не задействованы в развитии рынка криптовалют, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

В 2018 году исландским майнинговым центрам потребуется 840 гигаватт электричества, заявил менеджер третьей по величине энергетической компании Исландии HS Orka Йоханн Снорри Сигурбергссон.

При этом до недавнего момента все население острова, которое соствляет 340 тысяч человек, тратило в год 700 гигаватт электроэнергии.

В конце 2017 года общемировые энергозатраты на майнинг составили 30 терраватт. Это больше, чем годовое энергопотребление Ирландии, чье население в 13 раз превосходит исландское.

Сигурбергссон утверждает, что если так пойдет дальше, Исландии перестанет хватать электроэнергии.

Некоторые чиновники предлагают обложить налогами майнеров, чтобы государство получало прибыль от развития новой индустрии, которая в настоящий момент ему практически неподконтрольна.