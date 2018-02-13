Фазель: Новосибирск в 2023 году примет молодежный чемпионат мира

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель сообщил, что Россия примет молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 и 2031 годах. Уже известно, что в ближайший турнир в России пройдет в Новосибирске.

"Да, мы составили список стран-хозяек молодежных чемпионатов мира до 2032 года, — сообщил Фазель, которого цитирует ТАСС. — В России турнир пройдет в 2023 году в Новосибирске, а также в 2031 году. Предложения будут одобрены на конгрессе IIHF этой весной".