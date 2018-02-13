Римас Туминас поставил в Большом свою "Пиковую даму"

"Пиковая дама" готовится поразить Большой театр. Знаменитую оперу Чайковского на исторической сцене представит худрук Театра имени Вахтангова Римас Туминас. Знакомый сюжет в его прочтении отличается от классической версии спектакля и должен удивить зрителей.

Главный герой — музыка. Главный цвет — благородный серый, цвет Петербурга. На сцене — звезды Большого. "Пиковая дама". Версия новая, в прочтении Римаса Туминаса.

"В этой опере я совершенно не современен, как я хотел, — признается режиссер-постановщик оперы "Пиковая дама", художественный руководитель государственного академического театра имени Вахтангова Римас Туминас. — Я хотел задрать платья всем девушкам и пойти в пляску русскую. Тут ничего нет кроме жесткости, стиля, графики и сдержанности. От Чайковского надо отходить, надо его оставить".

Римас Туминас шутит: Станиславский и Немирович-Данченко ушли в оперу на старости лет, а значит, закономерно, что и его пригласили в Большой. В Большом художественный руководитель театра Вахтангова уже во второй раз. "Пиковую даму" ставили тем же составом, что и "Катерину Измайлову" Шостаковича.

"Партитура этой оперы абсолютна гениальна, драматургия Чайковского безупречна, — отмечает дирижер-постановщик оперы "Пиковая дама", главный дирижер Большого театра Туган Сохиев. — Насколько у нас получится сегодня это рассказать зрителю, донести, спеть, прежде всего, и сыграть — посмотрим".

Герман, Лиза, графиня... Но главный герой все-таки один. По словам режиссера, именно на Германа должно быть направлено зрительское внимание. Партию исполняет звезда мировой оперы, тенор Юсиф Эйвазов. На вопрос, про что опера, Туминас отвечает неожиданно: про детство. Ведь все оттуда. Романтик Герман, до своей гибели прибывающий в поисках истины и подвластный азарту, и наивно, преданно влюбленная в него Лиза. Настоящая любовь и игра, свет и тень, праздник и трагедия — все рядом, на одной сцене.

Впереди — три премьерных дня. Было бы глупо думать, что остались не проданные билеты. Попасть на премьеру оперы "Пиковая дама" — большая удача, все равно, что вытянуть счастливую карту.