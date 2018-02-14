Китаянка полезла в аппарат для рентгена вслед за сумочкой, чтобы ее не украли. Видео

Курьезный инцидент произошел на Дунгуаньском вокзале в провинции Гуандун на юге Китая. Одна из пассажирок так боялась, что ее сумочку украдут, что полезла вслед за ней в рентген-аппарат, стоявший при входе в здание. Поступок неназванной женщины запечатлели камеры наблюдения, сообщает Daily Mail.

Китаянка призналась, что не доверяет никому – ни окружавшим ее пассажирам, ни сотрудникам вокзала. Последние не успели ее остановить: женщина залезла на ленту рентгена и выехала вместе с вещами с противоположной стороны.

Китаянке не стали делать выговор или арестовывать. Ее лишь предупредили, что рентгеновское излучение вредно для здоровья.

Инцидент произошел в преддверии китайского Нового года, когда жители КНР едут домой с подарками для близких и деньгами, заработанными в других городах и провинциях.