Китаянка полезла в аппарат для рентгена вслед за сумочкой, чтобы ее не украли. Видео

Китаянка полезла в аппарат для рентгена вслед за сумочкой, чтобы ее не украли. ВидеоЧитайте нас в Telegram
Курьезный инцидент произошел на Дунгуаньском вокзале в провинции Гуандун на юге Китая. Одна из пассажирок так боялась, что ее сумочку украдут, что полезла вслед за ней в рентген-аппарат, стоявший при входе в здание. Поступок неназванной женщины запечатлели камеры наблюдения, сообщает Daily Mail.
Китаянка призналась, что не доверяет никому – ни окружавшим ее пассажирам, ни сотрудникам вокзала. Последние не успели ее остановить: женщина залезла на ленту рентгена и выехала вместе с вещами с противоположной стороны.
Китаянке не стали делать выговор или арестовывать. Ее лишь предупредили, что рентгеновское излучение вредно для здоровья.
Инцидент произошел в преддверии китайского Нового года, когда жители КНР едут домой с подарками для близких и деньгами, заработанными в других городах и провинциях.
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