Выводы МАК: неверные показания приборов не дали пилотам реально оценить обстановку

Обледеневшие датчики давления, у которых был отключен обогрев. Одна из возможных причин крушения самолёта Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье. Версия озвучена Межгосударственным авиационным комитетом после расшифровки данных параметрического чёрного ящика. Как выяснилось, аварийная ситуация на борту была зафиксирована практически сразу после взлёта.

Теперь дело за тем, чтобы изучить запись на речевом самописце. И двигатели лайнера — их уже отправили на экспертизу. Кроме того, продолжается и поисковая операция на месте катастрофы: найдены уже две тысячи обломков.

Данные черного ящика самолета Ан-148 расшифрованы. Особая ситуация, сообщают в Межгосударственном авиационном комитете, начала развиваться на высоте 1300 метров при скорости в 470 километров в час. Эксперты утверждают, что датчики, благодаря которым пилоты получают информацию о скорости, обледенели.

"Предварительный анализ зарегистрированной параметрической информации показал, что в ходе всего полета, закончившегося авиационным происшествием, обогрев всех трех приемников полного давления находился в выключенном состоянии".

Полет стартовал в штатном режиме. Заработал автопилот, были убраны закрылки. На второй минуте и тридцатой секунде, показывают данные самописца, датчики начали противоречить друг другу — один показывал рост скорости, другой — резкое ее падение. Экипаж взял управление на себя.

После показания одного устройства упали до нуля, а другого — превысили пятьсот километров в час. Затем и вовсе пошли данные о потере скорости — самолет перевели в режим снижения — однако неверные показания приборов не дали пилотам реально оценить обстановку.

"Судя вот по той информации, которая сейчас поступила, я вот так проанализировал по всему, по времени, что похоже, что это действительно было ложная информация экипажу о состоянии борта, то есть о его скорости. А это могло быть тогда, когда фактически у вас датчики не работают, то есть они забиты льдом там или снегом", — заявил летчик-испытатель Виктор Заболотский.

В МАК добавили, что вскоре расшифруют звуковые данные магнитофона. Чтобы выяснить, как действовал экипаж в этой ситуации.

"В целях предотвращения авиационных происшествий и выработки оперативных рекомендаций сегодня в Межгосударственном авиационном комитете состоялся краткий брифинг, в котором приняли участие представители министерства обороны, МЧС, Росавиации, Ространснадзора, авиакомпаний, эксплуатирующих данный тип воздушного судна"

Между тем, поиски обломков на месте крушения продолжаются. Сегодня были вывезены на экспертизу двигатели самолета. В штабе приняли решение продлить операцию и расширить зону поисков с 30 до 40 гектаров.