В парке "Патриот" пройдет форум "Я – Юнармия!"

В Военно-патриотическом парке "Патриот" состоится первый Всероссийский молодежный патриотический форум "Я – Юнармия!".

В форуме, который пройдет 22–23 февраля, примут участие восемь тысяч лучших представителей молодежного движения, общественных объединений и клубов патриотической направленности из всех регионов России. Задача форума – не только рассказать об основных достижениях и направлениях деятельности движения, но и обсудить перспективы его развития, заинтересовать еще большее число детей и подростков.

Программа форума включает в себя новые направления, среди которых – лидерство и гражданский патриотизм, киберспорт, цифровой проект "Образовательная платформа "Юнармии", а также уже ставшие популярными журналистика, профориентация, туризм, социальное добровольчество и военно-спортивные игры. Гостями мероприятия станут многие известные люди — политики, общественные деятели, космонавты, звезды эстрады и телевидения, блогеры. Завершится форум большим праздничным концертом с участием российских звезд.

"Я искренне убежден, что каждый молодой человек талантлив. И нам важно предоставить равные возможности для самореализации всем. Движение "Юнармия" готово стать платформой будущего, на которой каждый сможет найти себя и добиться побед", — заявил начальник Главного штаба "Юнармии", олимпийский чемпион Дмитрий Труненков.

В этом году наставниками юнармейцев стали народный артист России, режиссер Никита Михалков и хоккеист, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. Михалков говорит, что с радостью откликнулся на предложение стать наставником.

"Замечательная фраза моего отца: "Сегодня – дети, завтра – народ" как нельзя лучше говорит о важности воспитания подрастающего поколения. Нам необходимо передавать свои знания, понимание истории своей страны, ощущение и чувство причастности к многогранной культуре, литературе и великому пути, пройденному Россией", — уверен режиссер.

В свою очередь Вячеслав Фетисов отметил, что нужно с особым вниманием относиться к молодежным проектам и движениям.

"Нам, старшему поколению, надо стараться быть причастными к такого рода проектам, стараться как можно больше передавать опыта, делиться важным и ценным с теми, кто через шаг придет нам на смену. В этом я и вижу смысл наставничества", – сказал Фетисов.

14 февраля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная презентации форума "Я – Юнармия!". На пресс-конференции будет запущен Telegram-канал молодежного движения.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" было создано по инициативе Министерства обороны РФ в 2016 году. Членами движения являются более 190 тысяч россиян в возрасте от 8 до 18 лет. Штабы организации работают во всех 85 регионах страны.