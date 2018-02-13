Подозреваемых в убийстве Вороненкова оставили под стражей на два месяца

Голосеевский районный суд Киева оставил под стражей двух подозреваемых в причастности к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова еще на два месяца — до 13 апреля.

Как передает ТАСС, об этом рассказали в пресс-службы прокуратуры Киева, подчеркнув, что по их ходатайству суд оставил в СИЗО двух подозреваемых в тяжком преступлении.

Речь идет о 36-летнем жителе Павлограда Днепропетровской области, который был в роли водителя и 39-летнем выходце из Херсонской области, непосредственно осуществлявшим наблюдение за будущей жертвой.

Вороненков был убит в Киеве 23 марта 2017 года, когда в сопровождении охраны выходил из отеля.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех причастных к убийству.