Лидер СДПГ Мартин Шульц уходит в отставку

Председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц объявил об уходе со своего поста. На эту должность правление партии уже выдвинуло руководителя фракции социал-демократов в Бундестаге Андреа Налес.

Временно исполнять обязанность лидера партии, предположительно, будет заместитель председателя СДПГ, бургомистр Гамбурга Олаф Шольц.

Как заявил политик в Берлине, "это мое последнее обращение в должности председателя СДПГ". "Это порой сложная работа, но я ухожу без горечи и обиды с этого поста", — цитирует Шульца ТАСС.

22 апреля СДПГ проведет внеочередной съезд, на котором делегатам предстоит утвердить кандидатуру Налес.