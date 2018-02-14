Российские учёные создали бинты, заживляющие кожу без рубцов

Команда исследователей из Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" создала новый терапевтический материал, который способствует заживлению кожи без образования рубцов. Бинты, сделанные из него, можно не снимать: они являются биоразлагаемыми.

Напомним, что одной из основных задач регенеративной медицины является эффективное восстановление повреждённых тканей кожи и предотвращение образования рубцов. Они появляются в том случае, если при глубоких порезах, ожогах, кожных заболеваниях или грибковой инфекции повреждён не только наружный слой кожи. Этот механизм максимально быстрого заживления серьёзных повреждений млекопитающие выработали в ходе эволюции. Но сегодня рубцовая ткань портит жизнь людей.

Она состоит в основном из белка коллагена и отличается от тканей, которые она замещает, пониженными функциональными свойствами. Например, рубцы на коже более чувствительны к ультрафиолетовому излучению; эти участки уже не столь эластичны, в них не восстанавливаются потовые железы и волосяные фолликулы.

Поэтому медики работают над новыми способами заживления кожи без образования рубцов. Сотрудники лаборатории "Неорганические наноматериалы" НИТУ "МИСиС" создали многослойные "бинты" из биодеградируемых поликапролактоновых волокон и мультифункциональных биоактивных наноплёнок с заданными механическими свойствами и высокой биосовместимостью. Антибактериальный эффект обеспечивается добавлением наночастиц серебра или антибиотика, а биоактивность материала авторы увеличили, нанеся на его поверхность гидрофильные карбоксильные группы (-COOH) и белки плазмы крови.

"Нам удалось с помощью химических связей создать устойчивый слой содержащий компоненты плазмы крови (факторы роста, фибриногены и другие важнейшие белки способствующие росту клеток) на поликапролактоновой подложке. Базовые волокна были синтезированы методом электроформования, – рассказывает один из участников проекта, аспирант лаборатории Елизавета Пермякова. – Затем с помощью плазменной обработки на поверхность наносился полимерный слой, содержащий карбоксильные группы, с целью увеличить гидрофильные свойства материала. Полученный слой обогащался антибактериальными и белковыми компонентами".

В результате получился материал с уникальными заживляющими свойствами: по данным учёных, их биодеградируемые повязки в два раза ускоряют рост клеток тканей. Антибактериальные компоненты мультифункциональных нановолокон снижают воспаление, а плазма крови с повышенным содержанием тромбоцитов – важнейшего и универсального элемента процесса заживления – стимулирует процесс регенерации тканей.

Повязку в ходе лечения не нужно снимать и менять, причиняя дополнительную боль пациенту. Со временем (правда, пока не уточняется, сколько же понадобится времени) биодеградируемое волокно просто "растворяется" без каких-либо побочных эффектов.

Специалисты уже провели серию доклинических испытаний совместно с Научно-исследовательским институтом экспериментальной и клинической медицины в Новосибирске, сообщает РИА Новости. Результаты in vitro (в пробирке) показали, что новый материал ускоряет процесс регенерации клеток вдвое. В ближайшее время авторы получат результаты тестирования материала in vivo (на живых организмах).

Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о ещё одном способе заживления кожи без рубцов.

Учёные также установили: в процессе регенерации кожи важную роль играют обонятельные рецепторы, а раны, полученные днём, заживают быстрее "ночных".