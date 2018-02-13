Разведка США: оппозиция в Сирии уже не может свергнуть Асада

Сирийская оппозиция уже не может свергнуть президента страны Башара Асада, но способна поддерживать конфликт в течение ближайшего года.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в докладе директора национальной разведки США Дэниэла Коутса, размещенного на сайте комитета по разведке американского Сената.

В документе констатируется, что повстанцы, опекаемые США, сохранят в 2018 году ресурсы для поддержания конфликта в Сирии, но не имеют сил для победы над президентом страны Башаром Асадом.

Гражданская война в Сирийской арабской республике продолжается с весны 2011 года и со временем в неё оказались вовлечены не только близлежащие государства, но и мировые державы.