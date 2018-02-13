В офисе Обамы обнаружили странный порошок

Полиция прибыла в офис бывшего президента Барака Обамы в Вашингтоне после сообщений об обнаружении там белого порошка.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает пожарная служба американской столицы.

Таинственное письмо пришло на адрес Всемирного фонда дикой природы, в здании которого Обама арендует свой офис. Послание прислано из Гонконга и не имеет обратного адреса.