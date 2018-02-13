Организатор взрывов в Нью-Йорке приговорен к пожизненному заключению

Суд в нью-йоркском районе Манхэттен приговорил выходца из Афганистана Ахмада Хана Рахими, признанного ранее виновным в организации в 2016 году взрыва в крупнейшем городе США, к пожизненному заключению.

Как передает ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press.

Теракт произошел 17 сентября 2016 года в городе Сисайд-Парк в штате Нью-Джерси, когда в мусорном баке, стоявшем рядом с дорогой, по которой должны были пробегать участники благотворительного марафона, сработала самодельная бомба.

Пострадавших не было.

В тот же день в центре Нью-Йорка в квартале Челси прогремел другой взрыв, в результате чего ранения получили 30 человек.

Через два дня Рахими, проживавший в городе Элизабет, в штате Нью-Джерси, был задержан по подозрению в организации взрывов. Следствие пришло к выводу, что он действовал в одиночку.