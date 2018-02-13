Микки Маус больше не угрожает Эрмитажу

Эрмитаж установит во дворе не резинового Микки Мауса, а дерево с камнями Джузеппе Пеноне. Об этом сообщил журналистам генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

"Это не памятник Микки Маусу, — цитирует Пиотровского РИА Новости. — Надо сказать, что это замечательная скульптура очень знаменитого скульптора, которая использует образ Микки Мауса, он ничуть не хуже других образов, которые используют для памятников, включая исторических персонажей. Но мы выбрали дерево".

Каждый год во дворе Эрмитажа в рамках проекта "Скульптура во дворе" размещается один объект современного искусства и в этом году будет установлена скульптура Джузеппе Пеноне "Идеи из камня – 1372 кг света".

Ранее многие СМИ написали, что во дворе Эрмитажа в рамках проекта "Скульптура во дворе" установят скульптуру "Последние дни" американского художника Брайана Доннелли, известного под творческим псевдонимом Кавс. Арт-объект представляет собой образ Микки Мауса.