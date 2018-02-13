Россиянин Хачанов покинул теннисный турнир в Роттердаме

Российский теннисист Карен Хачанов не смог преодолеть первый круг турнира в голландском Роттердаме. Встреча с немцем Филиппом Кольшрайбером получилась очень упорной. Лишь на тай-брейке сопернику Хачанова удалось обыграть россиянина. Поединок завершился со счетом 6:3, 6:7, 6:7 в пользу Кольшрайбера.

Матч продолжался 2 часа 33 минуты. В первом сете победу одержал российский теннисист. Однако в двух остальных он уступил на тай-брейках. Во втором круге немец встретится либо со швейцарцем Роджером Федерером, либо с бельгийцем Рубеном Бемельмансом.

Напомним, что на турнире в Роттердаме борьбу продолжает еще один российский теннисист — Даниил Медведев.