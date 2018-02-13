Дела о причастности Нетаньяху к коррупции передаются в прокуратуру Израиля

По данным полиции Израиля, правоохранители собрали достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинения в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху. Материалы передаются в прокуратуру.

В настоящее время в отношении Бинямина Нетаньяху расследуются два уголовных дела. Одно из них, так называемое "Дело 1000", касается подозрений в получении премьером дорогостоящих подарков от представителей деловых кругов. Во втором — "Деле 2000" — речь идет о попытках Бинямина Нетаньяху договориться с владельцем одного из крупнейших в стране издательских домов о благосклонном освещении деятельности правительства Израиля в обмен на принятие закона, который ограничивал бы возможности его основного конкурента, напоминает РИА Новости.

По данным следствия, стоимость, якобы, полученных премьером подарков — сигар, шампанского и драгоценностей — оценивается в 1 миллион шекелей (более 280 тысяч долларов). По второму делу полиция считает достаточной доказательную базу для предъявления Бинямину Нетаньяху обвинений в вымогательстве взятки, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Ранее глава кабинета выступил с телеобращением к нации, в котором выразил уверенность в том, что расследуемые дела развалятся, и пообещал продолжить руководить Израилем.