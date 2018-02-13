Тренер "Црвены Звезды" Милоевич: Акинфеев показал свой высокий класс

Главный тренер сербского клуба "Црвена Звезда" Владан Милоевич после матча с московскими армейцами высоко оценил игру соперника, отметив, что защита ЦСКА является одной из самых серьезных в Европе. Кроме того, он похвалил вратаря гостей Игоря Акинфеева.

"У нас были моменты у ворот соперника, но это то, что я говорил, — оборона ЦСКА очень серьезная. И если бы еще был Сергей Игнашевич... Защита ЦСКА — одна из самых серьезных защит в Европе, а также у них есть Игорь Акинфеев, который показал сегодня свой высокий класс", — приводит слова Милоевича РИА Новости.

Также он заметил, что армейский клуб остается фаворитом в противостоянии с "Црвеной Звездой". "Мы ожидали достаточно нелегкий матч. Я все еще думаю, что ЦСКА фаворит, но и мы провели качественную игру", — добавил наставник сербского клуба.