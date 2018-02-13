Производственные павильоны "Союзмультфильма" планируют расширить

С просьбой о передаче в ведение киностудии всего здания на улице Академика Королева в Москве обратился в Росимущество министр культуры Владимир Мединский. Об этом он сообщил на совещании в "Союзмультфильме". Там на днях открылся первый детский центр "СоюзМультКлуб". При нём будет работать школа анимации, отмечает телеканал "Россия 24". Также будут проводиться экскурсии, такие же, как устроили сегодня чиновникам.