Опять двадцать пять: "Таймс" считает российские СМИ виновными в результатах Brexit

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Brexit 3 часа назад
Опять двадцать пять: "Таймс" считает российские СМИ виновными в результатах BrexitЧитайте нас в Telegram
Британская газета The Times обвинила российские СМИ "Спутник" и "Раша Тудэй" во вмешательстве в результаты Brexit. Причем, было это, если верить изданию, еще в 2016-м году. Отчет, на основе которого написана статья, представила британская же исследовательская фирма. И к нему возникает много вопросов.
260 публикаций "Спутника" и "Раша Тудэй", почти 150 миллионов просмотров – такие солидные цифры приписывают нашим изданиям аналитики агентства 89up. И, якобы, это в три раза больше, чем твиты от двух основных британских групп, агитировавших в пользу выхода из ЕС.
При этом статистику по статьям, которые можно считать анти-брэкситовскими, издание не приводит. Хотя и признает, что у RТ и Спутника были и такие. Но на этом вопросы к исследованию не заканчиваются – они есть прямо в материале самой "Таймс". "Исследование провело коммуникационное агентство 89up. Среди его клиентов есть движение Best for Britain, которое выступает за сохранение Великобритании в ЕС. Агентство утверждает, что оно финансировало эту работу из своих средств. Исследование агентства не подвергалось независимой проверке", — пишет "Таймс".
А главный редактор "Раша Тудэй" Маргарита Симоньян в ответ на обвинения подняла в твиттере главный вопрос политики – если агентство платит за исследование само, кто платит агентству? "Контора финансируется отчасти НКО, в которую вкладывал деньги Сорос. Который даже не скрывает, что бросал средства на активную пропаганду за сохранение членства ЕС. Но никто не кричал за пропаганду и вмешательство. А мы взяли и все испортили своими 260-ю статьями", — отмечает Симоньян.
В то, что 260 статей за полгода могут повлиять на такое общество, как британское – с его мощными независимыми СМИ – не верят и сами британские эксперты.
А вот предложение повнимательнее присмотреться к спонсору компании против наших СМИ, миллиардеру Джорджу Соросу, в британском обществе звучит не впервые. К этому уже не раз призывал один из идеологов кампании за выход из ЕС Найджел Фарадж. По его мнению, Сорос куда опаснее любых других политических сил. " Нам нужно открыть глаза на то, кто такой Джордж Сорос и насколько громадна его организация. Его фонд "Открытое общество" получил 30 миллиардов, не миллионов, а миллиардов долларов – это самая большая политическая организация в мире. У него есть своя программа, и в этом нет ничего незаконного, но он не верит в то, что он зовет национализмом – а я бы назвал демократическим национальным государством. И Brexit был как раз об этом – мы сказали, что хотим управлять страной сами и сами принимать законы", — заявил Фарадж.
Сорос уже пожертвовал 400 тысяч фунтов разным организациям, выступающим против Brexit. Из них 100 – той самой "Бест фо Британ", которую обслуживают аналитики агентства 89up. Но, пожалуй, главный – и самый справедливый, с точки зрения экспертов, аргумент Фараджа – не в том, что Сорос вливает СЛИШКОМ МНОГО в кампанию против Brexit. А в том, когда он это делает. Люди уже проголосовали, решение уже принято, а миллиардер идет против мнения общества – то есть, самой основы демократии. И даже если принять на веру сомнительные утверждения, будто два российских агентства превзошли по влиятельности СМИ Соединённого королевства, – они уж точно действовали в рамках демократии, а не подрывали ее базовые принципы.
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