Кому мерещится сексизм: новосибирские исполнительницы pole dance взорвали пуританский Туманный Альбион

Чёрные купальники, колготки в сетку, яркий макияж. Ну и пилон. На фото — Людмила Лазебная и Варвара Ильина. Танцовщицы из Новосибирска, которые ухитрились спровоцировать скандал в Великобритании. Причём скандал — сексистский.

Но, чтобы не забегать вперёд. Выступали они в Лондоне, на стенде одной из чешских компаний в рамках выставки игорного бизнеса. После того, как получили официальное приглашение. За три дня исполнили порядка двадцати номеров на своих шестах. Репетировали долго. Выложились — по максимуму. И собой остались довольны. По крайней мере, уверены — красивее них никого на выставке не было.

Да вот не все оценили. На второй день появились некие, то ли зрители, то ли представители других участников выставки. И жёстко раскритиковали эту самую чешскую фирму — за использование женского тела в корыстных целях. Ну а дальше — публикации в СМИ. Таких, как "Дэйли Мэйл" и "Гардиан". Посыл — одинаковый: промоушен, построенный на привлекательности, неэтичен.

Их горячие танцы давно согревают сибирских мужчин. Но теперь этот дуэт покоряет мировую сцену. И если восхождение начинается со скандала – еще лучше. Больше просмотров в интернете — больше внимания прессы.

Они просят не сравнивать их с работницами индустрии стриптиза. С ночными клубами для взрослых общее – лишь танцевальный шест пилон. Пол дэнс – комбинация театрального искусства, танца и акробатики. Таких девушек рады увидеть не только на вечеринках, но и солидных мероприятиях. Выставки-продажи, конференции, презентации.

Западные таблоиды обвинили россиянок в пропаганде непристойного поведения на выставке IT- технологий. Девушек может в высшем свете Британии и не поняли, но мужчины, пришедшие оценить современную виртуальную реальность, судя по фото и видео, достоинства танцев не только увидели, но и потрогали вживую.

"Это невероятно тяжелый вид спорта, потому что туда входят акробатические, гимнастические элементы, растяжка, накрутка, на гибкость и еще, при этом, сюжет какой-то в некоторых соревнованиях", — поясняет Олег Кольвах, финалист чемпионата России по пол дэнс.

Некоторые критикуют дуэт из Новосибирска за излишнюю откровенность на сцене. По таким танцам может складывать представление об образе россиянок за рубежом. Как известно, на туманном Альбионе оно давно ассоциируется с женами беглых олигархов.

Герои шоу-бизнеса хорошо знают правила игры. Красивые танцы – только половина успеха. Еще важно умение найти аудиторию. После скандала в Лондоне, об этом танцевальном тандеме узнали во многих европейских странах. Заказов станет больше. В том числе, и на корпоративы в мужских коллективах.

Пол дэнс становится все популярнее. Один из самых подходящих танцев для любой зажигательной песни. Это в своей практике часто использует певица Шакира. "ШАКИРовать" публику или удивлять – каждая исполнительна таких танцев решает самостоятельно, Известно, что россиянки пробудут в Лондоне до 16 февраля. А уже после вернутся на Родину, готовые давать всем желающим свои автографы.