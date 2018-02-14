"Ювентус" и "Тоттенхэм" не смогли выявить победителя в матче Лиги чемпионов

В Турине местный "Ювентус" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов встречался с лондонским клубом "Тоттенхэм Хотспур". Футболисты показали отличный футбол, который держал в напряжении до последних секунд игры. Соперники оказались достойны друг друга. Итоговый счет – 2:2.

Уже на 2-й минуте хозяева поля вышли вперед в этой встрече. Гонсало Игуаин проявил незаурядное мастерство, в одно касание отправив мяч мимо Уго Льориса. Он же с пенальти увеличил преимущество своей команды.

Однако еще до перерыва лучший снайпер "Тоттенхэма" Харри Кейн выскочил один на один с Буффоном и отквитал один мяч. В самой концовке первого отрезка игры Игуаин мог оформить хет-трик. Но его удар с одиннадцатиметрового отразила перекладина.

Во втором тайме Кристиан Эриксен со штрафного сравнял счет. В этом эпизоде сплоховал вратарь "Ювентуса", который зачем-то стал гадать, в какой угол полетит мяч. Больше голов зрители не увидели. Ответная встреча состоится в Лондоне 7 марта.