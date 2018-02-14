В британском Бирмингеме из-за взрыва эвакуирован театр

После взрыва, вызванного технической неполадкой, эвакуирован расположенный в центре британского Бирмингема репертуарный театр. Пострадавших нет.

По данным местной полиции, взрыв произошел в помещении, используемом персоналом. Эвакуация была произведена в качестве меры предосторожности, передает РИА Новости.