Форвард "Ювентуса" Игуаин установил рекорд Лиги чемпионов

Нападающий туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин во встрече 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянским клубом и "Тоттенхэм Хотспур" сумел к началу 9-й минуты первого тайма дважды отличиться, один раз забив с игры, а другой – с пенальти. Этот дубль оказался самым быстрым в истории турнира.

Чтобы стать автором двух мячей, аргентинцу потребовалось 8 минут и 7 секунд с начала встречи. Таким образом, он побил предыдущий рекорд, который принадлежал футболисту "Интера" Хулио Крусу. Тот в 2006 году оформил дубль в матче со "Спартаком" за 8 минут и 30 секунд, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Mundo Deportivo.