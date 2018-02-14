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14 февраля 201802:40

Кинологи искали бомбу в московском доме

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Источник в экстренных службах столицы сообщили, что кинологами была проведена проверка жилого дома по адресу: Тихвинский переулок, 11, на предмет обнаружения взрывоопасного предмета. По результатам проверки угроза взрыва была снята.

Ранее из домов 11 и 13 в Тихвинском переулке были эвакуированы около 60 человек. К настоящему времени работа кинологов завершена, жители возвращаются в свои квартиры, передает ТАСС.

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