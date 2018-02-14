Кинологи искали бомбу в московском доме

Источник в экстренных службах столицы сообщили, что кинологами была проведена проверка жилого дома по адресу: Тихвинский переулок, 11, на предмет обнаружения взрывоопасного предмета. По результатам проверки угроза взрыва была снята.

Ранее из домов 11 и 13 в Тихвинском переулке были эвакуированы около 60 человек. К настоящему времени работа кинологов завершена, жители возвращаются в свои квартиры, передает ТАСС.