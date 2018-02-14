МОК не пригласил двух россиян на Олимпиаду по ошибке

Рабочая группа Международного олимпийского комитета во время составления списка, состоящего из допущенных до Олимпийских игр в Пхенчхане российских спортсменов, не включила в него двух наших соотечественников, ранее одобренных организацией. Произошло это из-за простой невнимательности.

Ранее комитет МОК из 500 российских олимпийцев одобрил 391 кандидатуру. Однако в Олимпийский комитет России отправили список из 389 спортсменов. "Потерянными" оказались конькобежец Сергей Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов.

Ошибка была обнаружена только во время заседаний Спортивного арбитражного суда в Южной Корее. Теоретически спортсмены теперь могут быть допущены до Игр в Пхенчхане, сообщает "Спорт-экспресс".