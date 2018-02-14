Два человека погибли в ДТП в Подмосковье

В Подмосковье в результате ДТП погибли два человека, еще четверо пострадали. Трагический инцидент произошел на Егорьевском шоссе у деревни Ширяевская.

Источник сообщил, что на трассе столкнулись сразу нескольких легковых автомобилей, передает "Интерфакс". Трое из пострадавших госпитализированы, еще одного сейчас опрашивают полицейские.