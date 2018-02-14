АНБ США возглавит генерал Накасоне

Новым директором одного из самых засекреченных в США разведывательных ведомств — Агентства национальной безопасности (АНБ) – назначен генерал-лейтенант Пол Накасоне. Одновременно он возглавит Киберкомандование Вооруженных сил США. Кандидатуру Накасоне еще должен утвердить Сенат Конгресса США.

Специальный помощник президента США и координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности Роб Джойс отметил, что генерал-лейтенант Накасоне станет незаурядным лидером для двух особых организаций, так как у него есть большой опыт в сфере обеспечения кибербезопасности.

Нынешний директор АНБ США и глава Киберкомандования Вооруженных сил США адмирал Майкл Роджерс занимал эти посты с 2014 года. В начале января текущего года он объявил он намерении уйти в отставку, напоминает ТАСС

Генерал-лейтенант Накасоне с октября 2016 года руководит Киберкомандованием Армии США. Службу он начинал в разведке, принимал участие в операциях в Афганистане и Ираке.

Агентство национальной безопасности США располагает большим флотом спутников и множеством станций прослушивания. Оно анализирует не только содержание полученных с их помощью телефонных переговоров и электронную переписку.