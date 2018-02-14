Старт женского горнолыжного слалома отложили на час из-за непогоды

Неблагоприятные погодные условия вновь вмешались в расписание турнира по горным лыжам на Олимпийских играх в Пхенчхане. На этот раз задержан старт соревнований по горнолыжному спорту в дисциплине слалом среди женщин. Первая попытка пока отложена на один час.

Соревнования должны были начаться 14 февраля в 04:15 по московскому времени. Однако в расписание турнира вмешалась непогода, сообщает ТАСС. Напомним, что в турнире среди женщин принимает участие россиянка Екатерина Ткаченко.

Ранее на Олимпиаде были перенесены соревнования в гигантском слаломе у женщин и скоростной спуск у мужчин. Причиной переноса стал сильный ветер.