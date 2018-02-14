Борт авиакомпании Delta совершил экстренную посадку в Нигерии

Направлявшийся из нигерийского Лагоса в Атланту пассажирский самолет американской авиакомпании Delta Airbus A330 вскоре после взлета вернулся в аэропорт вылета, совершив экстренную посадку.

По данным СМИ, причиной экстренной посадки стали неполадки одного из двигателей, передает ТАСС. При эвакуации с борта воздушного судна пять человек получили незначительные травмы.