Россиянин Донской с победы начал теннисный турнир в Нью-Йорке

Российский теннисист Евгений Донской в первом круге турнира, который в эти дни проходит в Нью-Йорке, оказался сильнее представителя Доминиканской республики Виктора Эстрелью Бургоса. Для победы россиянину понадобилось провести два сета, в которых он выиграл со счетом 7:5, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. Виктор Бургос лишь в первом сете оказал достойное сопротивление Евгению Донскому. Во второй партии он был разгромлен со счетом 1:6.

В следующем круге российский теннисист встретится либо с японцем Кэем Нисикори, либо с американцем Ноа Рубином, сообщает РИА Новости.