Над Фиджи прошел мощный циклон

В ночь на среду, 14 февраля, по местному времени над группой южных островов тихоокеанского государства Фиджи прошел мощнейший тропический циклон "Гита". Ударом стихии разрушено несколько домов.

Жертв нет, ведется оценка нанесенного ущерба. Циклону "Гита" присвоена пятая – наивысшая — категория мощности, передает ТАСС. Во время его прохождения циклона над фиджийскими островами скорость ветра достигала 56 метров в секунду, а порывов — 79 метров в секунду.

Днем ранее циклон обрушился на расположенное к востоку от Фиджи Королевство Тонга, разрушив примерно 70 процентов всех домов и построек. Сейчас "Гита" движется в западном направлении, приближаясь к акваториям Вануату и Новой Каледонии.