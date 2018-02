НХЛ. Евгений Малкин помог "Питтсбургу" одолеть "Оттаву"

В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. В Питтсбурге команда Малкина и Кросби встречалась с канадским клубом "Оттава Сенаторз". Хозяева площадки победили со счетом 6:3. Евгений Малкин забросил в этой встрече 31-ю шайбу за "пингвинов" в нынешнем сезоне.

Российский форвард "Питтсбург Пингвинз" отличился во втором периоде при счете 2:1 в пользу хозяев льда. Для него эта шайба стала 31-й в регулярном чемпионате. Таким образом, он обошел Никиту Кучерова в гонке снайперов, занимая в ней второе место вслед за Александром Овечкиным.

Матч в Питтсбурге завершился со счетом 6:3 в пользу хозяев льда. В другой встрече дня "Каролина Харрикейнз" была сильнее дома "Лос-Анджелес Кингз" — 7:3.

It's just a mental connection between @CarlHagelin and @emalkin71geno. Unreal. #OTTvsPIT pic.twitter.com/Np0h5KbgIl