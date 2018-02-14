На Олимпиаде не обошлось без ЧП

Американская саночница допустила на трассе ошибку, которая едва не стоила ей жизни. Во время прохождения дистанции Эмили Суини набрала скорость более 100 км/ч и не смогла удержать четкую траекторию движения. Из-за этого спортсменку сначала стало заносить, а потом бросать из стороны в сторону. Она едва не вылетела с трассы. Однако от этого ее спасла конструкция желоба. Сразу после инцидента девушку доставили в больницу. К счастью, серьёзных травм ей удалось избежать, сообщает телеканал "Россия 24".