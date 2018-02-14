Эммануэль Макрон собрался воевать в Сирии

Франция нанесет удар по местам хранения химического оружия в Сирии, если его использование Дамаском удастся доказать. Это пообещал президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, целью бомбардировок станут также места производства отравляющих веществ. Париж ранее неоднократно обвинял сирийских военных в применении химоружия, напоминает телеканал "Россия 24". Но Макрон признал, что подтвержденных доказательств его использования Франция пока не имеет.