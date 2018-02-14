Соревнования по женскому горнолыжному слалому перенесены на 16 февраля

Соревнования по горнолыжному спорту в дисциплине слалом у женщин, которые должны были состояться 14 февраля, организаторы Игр решили перенести на 16 февраля. Причиной стало ухудшение погоды. В финальном турнире выступает российская спортсменка Екатерина Ткаченко.

Первая попытка у женщин должна была начаться в 04:15 по московскому времени. Сначала организаторы перенесли время начала соревнований на один час. Позже было принято решение назначить старт женского горнолыжного слалома на 16 февраля.